Beyoncé dans le clip de «Spirit». — Capture d'écran YouTube

Un clip d’une beauté à couper le souffle. Ce mercredi, Beyoncé a dévoilé la vidéo de Spirit, une chanson extraite de son album The Lion King : The Gift, disponible dans les bacs vendredi prochain. Ce projet musical, entièrement supervisé par la chanteuse, est inspiré de la nouvelle version «live» du Roi Lion qui vient tout juste de sortir en salles, dans lequel Queen B prête sa voix au personnage de Nala.

Blue Ivy marche sur les traces de sa maman

Ce clip alterne des extraits de ce remake de Disney, avec des images de Beyoncé (dans des tenues toutes plus dingues les unes que les autres), tournées dans le désert, en compagnie de ses danseuses. Et petit bonus, Blue Ivy est aussi de la partie. Car en plus de figurer dans ce clip, la petite fille de la chanteuse et de Jay-Z a également participé à The Lion King : The Gift, sur le titre Brown Skin Girl, avec Saint Jhn, WizKid et Beyoncé. Un album plus que prometteur où la chanteuse a convié la crème de la crème, notamment Kendrick Lamar et Childish Gambino.