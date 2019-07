FAKE OFF Une citation critiquant les personnes les plus riches est attribuée depuis plusieurs années, à tort, à Jodie Foster

Jodie Foster en juin 2019. — Jordan Strauss/AP/SIPA

Malgré sa réussite, Jodie Foster se montre particulièrement critique des plus riches, à en croire une citation qui lui est attribuée sur les réseaux sociaux.

Elle aurait déclaré : «Les riches ne sont pas seulement indifférents à la pauvreté : ils la créent et la maintiennent!»

Mais ces propos n'ont pas été tenus par la célèbre actrice et réalisatrice.

« Amen !! », « tout est dit ! », « je confirme »… Sur Facebook, une citation attribuée à Jodie Foster suscite de nombreuses réactions (principalement) enthousiastes.

A en croire ce post, l’actrice, connue notamment pour ses rôles dans Le silence des agneaux et dans Taxi Driver aurait formulé une critique féroce des plus nantis – alors qu’elle gagne elle-même bien sa vie : « On n’attaque pas les riches par jalousie, mais par légitime défense. L’accaparement de la richesse est la cause de la pauvreté. Les riches ne sont pas seulement indifférents à la pauvreté : ils la créent et la maintiennent ! »

Si cette citation était attribuée à Jodie Foster dès 2016, on en trouvait déjà trace sur le web quelques années plus tôt.

FAKE OFF

En juin 2014, un utilisateur de Twitter l’avait ainsi partagée sous la forme d’une image, sans attribuer une quelconque source à ces propos.

Deux ans plus tard, ces propos se retrouvent incrustés sur une photo de Jodie Foster, qui bénéficie alors d’une importante visibilité médiatique pour la sortie de son dernier film, Money Monster.

LOL::: Jodie Foster: And rich people hoarding their money offshore is self-defense against hi... https://t.co/L0Itc1svHE Via @BadManWizz — ORGANIC BOOST (@_organicboost) May 18, 2016

Si celui-ci aborde frontalement le monde de la finance, sa réalisatrice précise bien à Fortune qu’il n’est pas pour autant une critique du capitalisme : « Le film ne dit pas que le système est mauvais, mais simplement qu’il donne lieu à des abus propres à la nature humaine. »

En outre, bien que Jodie Foster ait toujours revendiqué son engagement sur certains sujets – comme une législation plus stricte en matière de vente d’armes –, elle confiait à IndieWire, en 2018 : « J’ai un avis sur plein de choses, je donne beaucoup d’argent [à certaines causes] et je m’investis énormément en coulisses mais je ne crois pas que les célébrités ont l’expertise requise pour tenter d’influencer les idées d’autrui ou leurs convictions politiques ».