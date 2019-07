Un drone de l'armée française — JOEL SAGET / AFP

La pertinence de la science-fiction n’est plus à démontrer et le ministère des Armées en a bien conscience. Repéré par Opex360 vendredi dernier, un « Document d’orientation de l’innovation de Défense » [DOID] de l’Agence de l’Innovation de Défense (AID) précise sa stratégie future et annonce la création d’une « Red Team », « une cellule de 4 à 5 personnes », composée d’auteurs de science-fiction et de futurologues.

📣 Publication du Document d'Orientation de l'Innovation de Défense (DOID) ➡️ Réalisé par l'Agence en lien avec les armées, directions et services, il illustre les nouvelles ambitions du MinArm @Defense_gouv en matière d'#innovation. En savoir plus : https://t.co/Od1zOlsr1J pic.twitter.com/3ih7WfpQxn — Agence Innovation Défense (@Agence_ID) July 11, 2019

« Echafauder des hypothèses stratégiques valides »

Cette « équipe rouge » (tout de suite, ça envoie un peu moins) sera chargée de proposer des « scénarios de disruption » dont l’objectif est « d’orienter les efforts d’innovation en imaginant et en réfléchissant à des solutions permettant de se doter de capacités disruptives ou de s’en prémunir », peut-on lire.

La Red Team devra « échafauder des hypothèses stratégiques valides, c’est-à-dire de nature à bouleverser les plans capacitaires ». Les travaux de cette cellule seront confidentiels, « compte tenu de leur sensibilité et pour se prémunir d’inspirer de potentiels adversaires ». Black Mirror n’est plus très loin.