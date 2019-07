Sting au Bataclan le 12 novembre 2016 — David Wolff Patrick/Universal Mu

La star britannique Sting, souffrant d’une infection virale à la gorge, a annulé son concert prévu ce lundi soir à Bonn, mais sera de retour sur scène aux Nuits de Fourvière mercredi a annoncé à l’AFP son promoteur Live Nation France.

« Sting reprendra sa tournée à Lyon », a indiqué l’organisme, au lendemain de l’annonce sur le site Internet officiel du chanteur de son renoncement à se produire au festival Kunst ! Rasen Bonn, dans l’ex-capitale de la RFA.

Six concerts annulés

« Sting est en voie de guérison, mais il souffre toujours d’une infection virale à la gorge et les médecins lui ont recommandé de ne pas chanter lundi soir », communique le site sting.com

Le retour sur scène à Lyon de l’ancien leader de The Police, âgé de 67 ans, devrait donc rassurer ses fans. Au final, Sting aura dû renoncer à se produire six soirs, en raison de cette maladie contractée il y a une semaine. Il a ainsi dû annuler ses concerts à Gand, Munich, Stuttgart, Slavkov u Brna (République tchèque), Weert (Pays-Bas) et Bonn. Autant de dates qu’il espère « pouvoir reprogrammer dès que cela sera possible », est-il indiqué sur son site Internet.

Ancien instituteur, il fut la voix du groupe The Police aux tubes planétaires, de Roxanne à Message in a Bottle, avant d’entamer en 1985 une carrière en solo qui l’a également vu enchaîner les succès.