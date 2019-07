Le Tour de France, c'est le Tour de la France — Christophe Ena/AP/SIPA

Une cinquantaine de députés français demande, dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche, l’inscription du Tour de France cycliste au patrimoine culturel immatériel mondial de l’Unesco.

Un étendard de notre culture

« Le Tour de France, plus qu’un emblème national, est un mythe mondial. A l’instar de ce que nous avions fait pour le "Repas gastronomique des Français", nous devons le protéger et le porter comme un étendard de notre culture, de notre patrimoine, de notre vivre-ensemble, bref, de ce que nous sommes », écrivent les signataires de tous bords sous l’égide du député LREM du Tarn Philippe Folliot, membre de la majorité présidentielle soutenant Emmanuel Macron.

Un spectacle « populaire et gratuit »

Troisième événement sportif le plus regardé au monde après les Jeux olympiques et la Coupe du monde masculine de football, le Tour de France est aussi, soulignent-ils, « le seul spectacle de cette nature au monde à la fois populaire et gratuit ». La 106e édition de la Grande Boucle s’est élancée de Bruxelles le 6 juillet.

« Que ce soient les amateurs de sport, de géographie, d’architecture, d’histoire… Tous, devant notre télévision, avons toujours plaisir à regarder ces images présentant plus particulièrement notre pays du Nord au Sud et d’Est en Ouest », écrivent les 54 députés. « Sur les bords des routes, la liesse populaire s’empare des foules venues en masse. Chacun avec son maillot, sa tunique et ses accessoires exprime sa joie et son bonheur de participer à ce moment de fraternité et de sport ».