La Nintendo Switch. — DELETREE/SIPA

Nintendo a annoncé ce mercredi qu'une console Switch Lite consacrée au jeu portable sortira le 20 septembre pour 199 dollars.

« La nouvelle console permet de jouer à tous les logiciels utilisables en mode portable que compte le solide catalogue de jeux Nintendo Switch, même si des restrictions peuvent s’appliquer dans certains cas », précise un communiqué de presse.

Une expérience plus complète avec l’actuelle

Proposée en trois coloris différents (jaune, gris et turquoise), elle sera plus facile à transporter et pourra se brancher à un téléviseur. Mais elle ne remplacerao pas sa grande sœur, la Switch Lite cohabitera avec la version actuelle qui offre une expérience plus complète, a assuré Doug Bowser, président de Nintendo of America, dans The Verge.