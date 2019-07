Malade, Sting annule tous ses concerts jusqu'à dimanche

Sting en concert à Las Vegas, le 24 septembre 2016. — Wong/Variety/Shuttersto/SIPA

Malade, Sting a annulé tous ses concerts jusqu’à dimanche, sans donner de précisions sur son état de santé. Mais une source proche de l’entourage de l’artiste a indiqué que l’ex-chanteur de The Police souffrait d’une infection à la gorge sans gravité. Le site officiel de l’artiste annonce laconiquement, en présentant « les regrets sincères » de l’artiste, que les concerts prévus mercredi et jeudi dans les villes allemandes de Munich et de Stuttgart, ainsi que celui de vendredi à Slavkov u Brn, en République tchèque, sont annulés.

Sting n’est toujours pas dans son assiette et son médecin lui a conseillé de ne pas monter sur scène, précise le site. Le Britannique aux 100 millions d'albums vendus, âgé de 67 ans, avait déjà annulé un concert lundi au festival de jazz de Gand, en Belgique, sans fournir de détails sur son état de santé. Les prochains concerts de sa tournée sont prévus dimanche à Weert aux Pays-Bas et lundi à Bonn en Allemagne.

Le 17 juillet, Sting a prévu de se produire à Lyon et doit enchaîner avec plusieurs dates en France cet été (Marciac, Carcassonne, Vitrolles, Colmar) et cet automne : Paris, Orléans, Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Nice et Grenoble, son dernier concert le 28 octobre. Entre ces deux tournées en Europe, il est aussi attendu en Asie début octobre.