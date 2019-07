Une touriste dans un musée (Ilustration) — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Il n’y a pas que les plages de la Côte d’Opale à visiter dans les Hauts-de-France.

20 Minutes a recensé les dix sites culturels les plus visités de la région.

L’occasion de trouver des idées de sortie quand le temps est maussade (ce qui est évidemment très rare dans le Nord !).

C’est l’été, vous en avez marre des splendides plages de la Côte d’Opale et vous avez envie de vous cultiver dans les Hauts-de-France sans savoir trop quoi faire ? Ça tombe bien parce que 20 Minutes a pensé à vous. Dans la région, il y a l’embarras du choix avec près de 900 sites culturels et de loisirs recensés.

En 2018, près de 24 millions de visiteurs se sont déplacés dans les différents lieux emblématiques des Hauts-de-France. Beaucoup se sont rendus dans les parcs d’attractions comme au Parc Astérix qui a attiré plus de deux millions de personnes en 2018. Et dans les sites dits culturels, ça se passe comment ?

Hé bien, il y a pas mal de surprises dans les chiffres recueillis par le Comité Régional de Tourisme et des Congrès des Hauts-de-France. On note par exemple beaucoup de tourisme commémoratif l’an passé avec le centenaire de la première guerre mondiale qui a attiré du monde dans la région. Pour être tout à fait précis, à 20 Minutes, on a mélangé les sites payants et les sites gratuits pour établir notre top 10.

1. Nausicaá

Le centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer est le site culturel des Hauts-de-France le plus visité en 2018. Il a attiré très précisément 873.400 visiteurs payants dans une année. Le site a inauguré une extension comprenant notamment un aquarium géant.

L'aquarium géant de Nausicaa - Ludovic MARIN / AFP

2. La gare Saint-Sauveur de Lille

Rénovée en 2009, cette ancienne gare de marchandises de Lille est devenue un centre culturel, d’expositions, de loisirs et de restauration. Elle a attiré 585.300 visites gratuites.

La gare Saint-Sauveur de Lille - M.Libert/20 Minutes

3. La cathédrale d’Amiens

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, Notre-Dame d’Amiens, achevée en 1269, est considérée comme l’archétype du style gothique classique. 562.200 personnes sont venues découvrir ses trésors gratuitement en 2018.

Photo d'un des porches de la façade de la cathédrale d'Amiens - Bruno Ravalard AFP

4. Le musée du Louvre-Lens

Annexe du célèbre musée parisien, le Louvre-Lens, ouvert depuis 2012, abrite notamment la Galerie du temps et différentes expositions au fil des mois. 482.800 entrées payantes et gratuites ont été comptabilisées l’an passé.

Lens, le 3 decembre 2012. Le musee du Louvre-Lens ouvre ses portes a la presse la veille de l'inauguration officielle. Ici la galerie du Temps. - M.LIBERT/20 MINUTES

5. Le château de Chantilly

Situé dans l’Oise, le site comprend le château, son parc mais aussi le musée Condé, le musée du cheval et le Pavillon Manse. 415.000 visiteurs payants s’y sont rendus en 2018.

Le château de Chantilly - STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

6.La nécropole Notre-Dame de Lorette

Inauguré en 1925, ce mémorial de la première guerre mondiale est la plus grande nécropole militaire française. 45.000 soldats reposent dans ce site gratuit du Pas-de-Calais où 275.000 personnes sont venues se recueillir en 2018.

Ablain-Saint-Nazaire, le 2 mai 2013. La nŽcropole Notre-Dame de Lorette o reposent les corps de plus de 40.000 soldats franais et Žtrangers morts pendant la 1re Guerre Mondiale, est la plus grande de France. - M.LIBERT/20 MINUTES

7. Le Palais des Beaux-Arts de Lille

Le principal musée de Lille, ouvert depuis 1809, est l’un des plus riches de France en nombre d’œuvres exposées (plus de 72.000). 257.800 personnes y ont acheté un ticket l’an passé.

Une exposition au musée du Palais des beaux arts de Lille. - M.Libert/20 Minutes

8. La cathédrale de Beauvais

Terminée en 1567 après trois siècles de construction, Saint-Pierre de Beauvais possède le plus haut chœur au monde (48,50 m). 180.800 personnes sont venues l’admirer (gratuitement) en 2018.

La cathédrale de Beauvais - SIPANY/SIPA

9. Le mémorial de Thiepval

Mémorial franco-britannique, ce site gratuit est dédié aux soldats morts pendant la bataille de la Somme en 1916. 178.400 personnes s’y sont déplacées.

Le mémorial de Thiepval, le 1er juillet 2016 jour des célébrations du centenaire de la bataille de la Somme - STEPHANE DE SAKUTIN AFP

10. Le mémorial de Vimy

Ce site gratuit, qui appartient au Canada, rend hommage aux 11.000 Canadiens qui ont perdu la vie lors de la bataille de Vimy en 1917. Une bataille emblématique de la nation à la feuille d’érable. 174.200 personnes y sont venues l’an passé.