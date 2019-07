Go Nagai, le créateur de Goldorak et de Mazinger Z — GMAA/ZDS/WENN.COM

Tous les amateurs de mangas, et plus largement de culture japonaise, se retrouvent en ce moment pour Japan Expo au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Un événement de renommée européenne qui reçoit des invités grandioses.

Cette année, un accueil 5 étoiles a été réservé au créateur de Goldorak, Go Nagai (Kiyoshi Nagai de son vrai nom). Le dessinateur a même reçu l’une des plus prestigieuses décorations françaises : l’insigne des Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres. La distinction lui a été remise vendredi sur l’une des scènes de Japan Expo.

Go Nagai le papa de #Goldorak devient Chevalier de l'ordre des arts et des lettres, remise de son étoile durant @japanexpo https://t.co/laFUenl4MA pic.twitter.com/QQQVcSDHPb — manganews (@manga_news) July 5, 2019

Dragon Ball et Goldorak réunis

Père de Goldorak, très populaire en France depuis la fin des années 1970, Go Nagai se trouve aussi derrière les dessins de Devilman, Cutie Honey ou Mazinger Z.

L’auteur japonais rejoint un club très prisé dans lequel figure déjà son confrère Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball​.