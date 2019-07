Le groupe U2 en concert à l'O2 Arena de Londres en 2018 — Capital Pictures /Starface

Des fans de U2 ont eu l’immense bonheur de retrouver la cassette du plus vieux concert enregistré du groupe. C’était un 11 août 1979, au Dandelion Market de Dublin, un magasin de vêtements mythique de la ville où U2 a fait ses débuts. A l’époque, il ne s’agit que de quatre adolescents qui cherchent à percer.

La formation existait depuis trois ans seulement et ils n’avaient jamais joué en dehors d’Irlande. Mais ils ont tout de même obtenu de jouer dans ce lieu populaire avec les Stougers, un autre groupe local qui assurait la première partie.

Et c’est le guitariste de ce second groupe, Pete McCluskey, qui avait amené de quoi enregistrer la performance. Après quoi le musicien a plus ou moins oublié l’enregistrement dans sa collection pendant des décennies.

Des fans de U2 déterminés

Mais c’était sans compter sur la détermination des fans de Bono et son groupe rassemblés sur le site ATU2 qui ont œuvré à la résurrection de cet enregistrement. Récemment mis en ligne, ce concert devient donc le plus ancien enregistré du groupe.

Auparavant, il s’agissait de leur prestation du Cork Opera House, datée du 22 octobre 1979. « Je suis heureux d’avoir enregistré ce concert », a déclaré Pete McCluskey à ATU2. « Et je ne m’étais pas rendu compte de la signification que ça avait et de sa place dans l’histoire avant très récemment. »