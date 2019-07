Josiane Balsako en octobre 2015 au Festival de Saint-Jean-de-Luz. — COLLET GUILLAUME/SIPA

Cocorico aux Oscars. Lundi, l’Académie des Oscars a dévoilé sa nouvelle promotion d’artistes invités à rejoindre ses rangs cette année. Camille Cottin (Dix pour cent, Connasse, princesse des cœurs…) est conviée en tant qu’actrice, Jean-Louis Trintignant (Un homme et une femme, Et dieu créa la femme…) comme acteur et Mélanie Laurent en tant que réalisatrice (Respire, Galveston…). Parmi les heureux élus côté scénaristes, on trouve Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Coline Serreau, Cédric Klapisch, Maïwenn et Josiane Balasko.

Si l’on regarde plus loin que le nombril franchouillard, avec 50 % de femmes dans cette promotion conviée par la prestigieuse institution hollywoodienne, l’Académie bat un record en termes de parité.

Les « personnes de couleurs » représentent 29 % de la nouvelle promo

Dix des dix-sept catégories professionnelles représentées aux Oscars, dont celle des réalisateurs, ont même recruté davantage de femmes que d’hommes, souligne dans son communiqué l’Académie des arts et sciences du cinéma, qui a choisi au total 842 nouveaux membres en provenance de 59 pays.

29 % de la nouvelle promotion est constituée de « personnes de couleur », autrement dit toutes celles qui ne sont pas strictement d’origine « européenne » (noirs, asiatiques, latino-américains, arabes, polynésiens, métis, etc.), conformément à la définition employée pour les statistiques aux Etats-Unis.

En 2016, après plusieurs années de critiques cinglantes sur la composition de ses collèges, jugée trop masculine et trop blanche pour refléter la diversité de la société, l’Académie avait annoncé un doublement du nombre de femmes et de membres issus de minorités ethniques d’ici à 2020. A l’époque, 93 % de ses 6.000 membres étaient blancs, à 76 % des hommes, avec un âge médian de 63 ans.

Si les nouveaux membres acceptent l’invitation, la proportion de femmes au sein de l’Académie passera cette année à 32 %, contre 25 % en 2015. L’Académie a tenu sa promesse de doubler la proportion de « personnes de couleur », qui représenteront 16 % de ses membres cette année contre seulement 8 % en 2015.

Elizabeth Moss, Tom Holland et Katsuhiro Otomo également conviés

Parmi les nouveaux arrivants, on compte plusieurs artistes au casting de Black Panther – dont les acteurs Sterling K. Brown, Winston Duke ou Letitia Wright – et de Crazy Rich Asians – le réalisateur Jonathan Chu et la comédienne Gemma Chan.

Parmi les nouvelles recrues on retrouve Lady Gaga, qui a loupé l’Oscar de la meilleure actrice pour A Star is Born en début d’année. Elle devra choisir si elle rejoint le collège « actrices » ou celui de la musique.

Claire Foy (First Man, The Crown) et Elizabeth Moss (Us, The Handmaid’s Tale…), ainsi que Tom Holland, dernier Spider-Man en date et Katsuhiro Otomo, père du mythique manga Akira, figurent aussi parmi les nouveaux noms les plus remarqués.