Le groupe Trois Cafés Gourmands a vendu plus de 200.000 copies de son album «Un air de rien» — SIPA

130 millions de vues. Non, il ne s’agit ni d’un titre d’Aya Nakamura, de Vianney ou de Gims, mais bien du groupe Trois cafés gourmands avec la chanson A nos souvenirs. Ode à la Corrèze et aux souvenirs familiaux, ce fut très certainement le tube de l'été 2018 (pour peu que ceux-ci existent encore). Alors que le groupe constitué de Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly montera sur la scène des Francofolies de La Rochelle le 14 juillet prochain, nous voulions savoir ce que vous pensiez de ce groupe et pourquoi vous en étiez devenus fans.

Loin des tendances actuelles, Trois cafés gourmands est pourtant certifié double disque de platine avec son album Un air de rien. Depuis 2018, vous les suivez et avez apprécié leurs morceaux, leur album ? Vous les avez vus en concert et vous avez été conquis ? Racontez-nous d’où vient votre affection pour le groupe en remplissant le formulaire ci-dessous !