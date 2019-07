Lena, la petite copine de Roméo Elvis, a du souci à se faire. — Straussphere

Roméo Elvis est comblé et ne veut plus se cacher. « Le soleil renaît dans ma vie », entonne le rappeur a de multiples reprises dans son nouveau clip révélé ce lundi. Il faut dire que l’artiste belge a tout pour être heureux : la jeunesse, le succès et son chien. Car oui, si Roméo Elvis fait une belle déclaration d’amour, ce n’est pas à Lena, celle qui partage sa vie, mais à un beau petit toutou, qui, il faut le reconnaître, crève l’écran.

Humour, autodérision et invitées

C’est donc avec son humour légendaire, que le rappeur s’amuse des réseaux sociaux et de la curiosité qu’attise son histoire d’amour avec la mannequin Lena Simonne. « Contre toute attente, Soleil n’est pas un clip d’amour et d’eau fraîche mais plutôt une histoire d’amitié et d’aventures riche en symboles entre Roméo et… un chien », est-il expliqué dans un communiqué de presse. Réalisé par Brice VDH et Asian Rocky, le clip catapulte le rappeur dans un univers décalé, de guitariste dans un camping à joueur de poker millionnaire. « S’il est évident que le texte est basé sur une romance, nous avons pris le parti de l’aborder au second degré – propre à Roméo Elvis — en développant une histoire fraternelle entre l’intéressé et son nouvel ami canin, raconte les réalisateurs dans une note d’intention. On embarque directement dans une dimension parallèle où Roméo incarne un artiste amateur faisant la rencontre d’un chien qui deviendra à la fois son meilleur ami et la clé d’un succès fulgurant. »

Mais que les plus curieux d’entre nous se rassurent, Lena, l’autre amour de la vie du rappeur, apparaît aussi dans le clip, ainsi que sa sœur, la chanteuse Angèle. Quand on vous dit que Roméo a tout pour être heureux.