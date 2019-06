«Olive et Tom», alias «Captain Tsubasa», toujours en forme après 35 ans, entre remakes animés et suites en mangas — © YOICHI TAKAHASHI/SHUEISHA, 2018 CAPTAIN TSUBASA COMMITTEE

Semaine du 1er au 7 juillet

De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter. Et en l’honneur des 20 ans de Japan Expo, c’est une spéciale 100 % nippone.

« Olive et Tom », alias « Captain Tsubasa », de retour sur TF1

Si vous avez fait la grasse matinée dimanche, vous avez raté l’événement télé de l’année. On exagère à peine. En effet, Coupe du monde féminine de foot oblige, et malgré la défaite des Bleues, TF1 a commencé la diffusion, dans sa case jeunesse TFOU, de la série animée Captain Tsubasa. Ok, super, et ? Plus connue sous le nom d’Olive & Tom. Ah oui d’accord ! Attention, l’animé en question n’est pas celui des années 80, mais une nouvelle adaptation réalisée pour la Coupe du monde masculine de foot 2018 et déjà diffusée sur la plate-forme de streaming ADN. Si le générique est tout nouveau, le casting joue la nostalgie et reprend une bonne partie des voix d’Olive et Tom. Après leur passage sur TF1, trois par dimanche, les épisodes de ce remake seront disponibles en replay puis sur TFX.

« Mix » ou la batte de la victoire

Si vous avez vu Olive et Tom à l’époque, sur La Cinq, vous avez aussi connu Théo ou la batte de la victoire, l’histoire de deux frères jumeaux et joueurs de baseball au lycée Meisei. Là encore, il s’agissait d’une adaptation de manga de sport, Touch de Mitsuru Adachi, à qui l’on doit aussi Une vie nouvelle, Miyuki, H2 ou le récent Mix. Ce dernier est intéressant puisqu’il est la suite spirituelle de Touch, trente ans plus tard. Meisei n’a pas réussi à maintenir sa réputation de grand club de baseball, mais cela pourrait changer avec l’arrivée de Tôma et Sôichirô, deux frères que tout oppose. L’animé, très fidèle et old school, est actuellement diffusé au Japon, et disponible en simulcast sur ADN.

Mangacast, l’émission podcast mensuelle du manga

Si les termes de japanime ou simulcast vous font lever un sourcil, ou si vous êtes tout simplement fan de manga et prêt pour Japan Expo 2019, l’émission de podcast Mangacast est faite pour vous. Depuis plusieurs années, elle s’intéresse à la pop culture nippone à travers des chroniques, des interviews ou des interrogations bienvenues : Mange et animation, leurs valeurs nous influencent-elles ? L’animation japonaise existe-t-elle toujours ?…. Et puisque cette sélection de replays donne une large place à la (S) VOD, Mangacast revient sur les aventures des plates-formes Wakanim et Crunchyroll, bien avant que les mastodontes du milieu ( coucou Netflix) ne s’intéressent à la japanime.

Dix ans avec le maître de l’animation Hayao Miyazaki

Dans Never-Ending Man sorti début 2019, le documentariste Kaku Arakawa suivait Hayao Miyazaki alors qu’il sort de sa retraite après Le Vent se lève et se lance dans un nouveau film, Boro, la chenille attendu bientôt. Mais ce n’était que la partie visible de l’iceberg. En effet, la chaîne japonaise NHK vient de mettre en ligne gratuitement, en version originale sous-titrée anglais, un documentaire en quatre parties, toujours de Kaku Arakawa. Les deux premiers épisodes suivent les coulisses de Ponyo en 2009, le troisième est consacré à La Colline aux coquelicots mis en scène par son fils Goro, et le dernier au Vent se lève. Passionnant.