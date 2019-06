Michael Jackson est mort il y a cinq ans. — ALAIN FULCONIS / AFP

En 50 ans de règne sur le monde de la pop, Michael Jackson a inspiré de grands artistes, de Justin Timberlake à Beyoncé. Dix ans après sa mort, on fait le point sur trois artistes qui pourraient être considérés comme ses héritiers musicaux.

Childish Gambino

Alter ego de l’acteur Donald Glover, Childish Gambino ne ressemblait pas à un héritier du king of pop sur ses deux premiers albums Camp (2011) et Because The Internet (2013), sur lesquels il s’illustre plutôt pour son talent de rappeur. Mais avec Awaken, My Love (2016), l’Américain de 35 ans se laisse plus aller au chant et fait preuve d’un groove que Michael Jackson n’aurait pas renié.

The Weeknd

Ecoutez les yeux fermés le titre Can’t Feel My Face (2015) de The Weeknd. La filiation avec le roi de la pop vous apparaîtra alors comme évidente. Avec sa voix douce si familière, le Canadien Abel Tesfaye apparaît comme une version moderne et légèrement plus subversive que Michael Jackson, naviguant avec succès de la pop au r’n’b en passant par le rap et l’électro.

Adam Naas

Ce Français de 26 ans est clairement le fils spirituel de Prince et de Michael Jackson. Avec une voix langoureuse et déconcertante, aussi à l’aise dans les aigus que dans les graves, Adam Naas rappelle à la fois la sensualité et la sensibilité de Michael Jackson. Un mélange détonnant sur scène.