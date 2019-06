La rumeur enflait depuis quelques jours. Le groupe de métal allemand Rammstein se produira l’été 2020 au Groupama Stadium de Lyon lors d’une tournée des stades. C’est lui-même qui a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

La date du concert n’a toutefois pas été précisée et celle de l’ouverture de la billetterie non plus. Elles devraient l’être dans les prochains jours.

🇫🇷 Rammstein va bientôt annoncer les dates de son Europe Stadium tour 2020 ! Rammstein viendra au Groupama Stadium de Lyon ! Les dates précises très vite !



🇬🇧 Rammstein will soon announce the dates of its Europe Stadium tour 2020! The exact dates will follow very soon! pic.twitter.com/5B0XQXoI7J