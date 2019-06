PSCHIT La «Venus de Milo» et la «Grande Odalisque» d’Ingres ont désormais leur déclinaison olfactive

Le Verrou du peintre Fragonard a désormais son parfum — dr

Des « nez » de grandes maisons de parfums ont créé les senteurs de huit chefs-d’œuvre de la peinture et de la sculpture exposés au Louvre, dans une collaboration inédite entre le plus grand musée français et la marque Officine universelle Buly.

Ramdane Touhami et Victoire de Taillac qui ont créé il y a cinq ans cette marque vont présenter huit flacons de parfums du 3 juillet au 6 janvier, dans le décor d’une échoppe du XIXe siècle, dans l’allée du Grand Louvre par laquelle passent les flots de touristes du monde entier.

De Grasse à la Pyramide du Louvre

La Baigneuse et la Grande Odalisque d’Ingres, Conversation dans un parc de Gainsborough, Saint-Joseph charpentier de La Tour et Le Verrou de Fragonard, ont été sélectionnées par cinq créateurs de parfums.

En sculpture, ce sont La Victoire de Samothrace, la Nymphe au scorpion de Bartolini et la Venus de Milo que trois autres ont choisies.

« Une dimension olfactive à l’expérience visuelle »

« Le Louvre m’a approché il y a un an », a raconté Ramdane Touhami. « Dans la minute, je leur ai dit que je rêverais que les meilleurs parfumeurs imaginent des parfums pour des chefs-d’œuvre. Il s’agissait de rajouter une dimension olfactive à l’expérience visuelle. J’ai choisi huit parfumeurs, tous des stars. Je leur ai laissé cent pour cent de liberté, sans limitation de budget ».

Parmi eux, Dorothée Piot, qui travaille pour Robertet, parfumeur de Grasse, a porté son choix sur la Conversation dans un parc : « J’avais envie d’une œuvre fraîche, délicate, une scène en extérieur, bucolique. J’aimais la candeur et la grâce des personnages. Pour concevoir mon parfum, j’ai pensé à des pétales de roses fraîchement écloses dans un écrin de verdure. »