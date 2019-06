Mylène Farmer a réalisé neuf concerts à La Défense Arena. — SIPA

Après six ans d’absence sur scène, Mylène Farmer a signé un retour remarqué en juin pour neuf concerts à la salle parisienne La Défense Arena. Et pour les aficionados de la chanteuse qui n’auraient pas pu aller la voir, ce nouveau spectacle sera diffusé le 7 novembre au cinéma.

Réalisé par François Hanss, il sera projeté simultanément dans plus de 300 salles en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et en Russie (Pathé, Gaumont, Kinépolis, Cinéville, CinéAlpes, Mégarama, Cineplex…). Il s’agit du tout premier concert filmé au monde à être diffusé dans les salles Dolby Cinema. Les billets, mis en vente ce jeudi, seront de 15 euros pour une séance normale et de 19 euros pour une séance Dolby Cinema.

(1/2) Le nouveau spectacle grandiose de #MylèneFarmer sera diffusé au cinéma pour une séance unique le jeudi 7 novembre à 20h précises.

Ses 9 concerts à @ParisLaDefArena ont rassemblé 235 000 spectateurs.

Un show monumental à vivre en immersion au cinéma sur écran géant. pic.twitter.com/2TbC6TWQRN — Hashtag NP (@HashtagNP) June 24, 2019

101 120 spectateurs au cinéma en 2014

Sur scène, Mylène Farmer a défendu son onzième album, Désobéissance (2018), devant 235.000 spectateurs. L’artiste de 57 ans a collaboré avec le DJ Feder pour enregistrer 12 nouveaux titres, dont le single Rolling Stone et le titre N’oublie pas en duo avec la chanteuse américaine LP.

Ce n’est pas la première fois que l’interprète de Sans contrefaçon diffuse un concert au cinéma. Son précédent spectacle, Timeless 2013, avait été retransmis le 27 mars 2014 lors d’une séance unique. Il avait attiré 101.120 spectateurs, dont plus de 94.000 en France.