Un nouveau documentaire sur Johnny Hallyday va voir le jour. — NIVIERE/LYDIE/NIKO/SIPA

Le sosie vocal de Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guegan, a-t-il enregistré un album qui était à l’origine destiné au Taulier ? Oui, selon Michel Mallory, fidèle parolier du rockeur. « Johnny voulait faire un album après celui qu’on entend aujourd’hui, le posthume. Il voulait qu’on aille tous les deux à Nashville pour faire réellement la musique qu’il avait envie de faire. Il voulait finir là-dessus. Il se sentait malade et il voulait donner une fin, mais avec des chansons qu’il aurait véritablement choisies et aimées. J’ai travaillé pendant deux années, on devait partir Johnny et moi en décembre, puis il nous a quittés », a-t-il ainsi révélé sur la chaîne suisse RTS.

Un « miracle »

L’album, au lieu de disparaître, a donc été finalement enregistré par Jean-Baptiste Guegan. Mais Michel Mallory ne l’aurait pas fait avec tout le monde. « C’est un miracle parce que s’il avait été simplement un imitateur, le sosie vocal de Johnny Hallyday, je pense que je n’aurais pas adhéré à ce projet. Mais quand j’ai rencontré Jean-Baptiste, j’ai rencontré d’abord un artiste, un vrai », a-t-il expliqué.

Jean-Baptiste Guegan est le grand gagnant de la treizième saison de La France a un incroyable talent, diffusée en décembre dernier sur M6. L’artiste de 35 ans a récemment dévoilé le titre Retourner là-bas, hommage au Taulier, annonçant la sortie à l’automne de son premier album Puisque c’est écrit.