C. Bo. et M. L.

La série britannique Years and Years est disponible en replay sur myCanal. — BBC

Semaine du 24 au 30 juin

La canicule nous guette, et vous avez déjà prévu de passer votre temps libre chez vous, les volets et les fenêtres fermées, avec de l’eau à portée de main ? Pas de problème ! De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Une affaire de famille

Si vous aimez la série d’anticipation Black Mirror, mais que vous avez été déçu par sa dernière saison, vous apprécierez sans aucun doute Years and Years, co-production de la BBC, d’HBO et de Canal+, dont la saison 1 est intégralement disponible sur le site de la chaîne cryptée. Le scénariste et producteur Russell T. Davies suit le quotidien de la famille Lyons sur une quinzaine d’années, rythmées par des bouleversements politiques, technologiques et environnementaux. Du nucléaire au transhumanisme, en passant par la problématique des migrants, cette fresque en six épisodes est à la fois extrêmement addictive et… terriblement effrayante.

Décortiquer ses émotions

Vous aimez comprendre pourquoi vous ressentez certaines choses, et pourquoi vos émotions se manifestent de certaines façons ? « Emotions » est le podcast qu’il vous faut. Diffusé un lundi sur deux par Louie Media, il est présenté par la journaliste Adélie Pojzman-Pontay. La confiance en soi, le rire, l’amitié ou encore la frustration… Elle y explore une émotion par épisode, en compagnie de spécialistes, de célébrités ou d’anonymes qui racontent leurs vécus. Un podcast qui place l’humain au centre, et redonne à nos émotions toute leur dimension politique.

Un teen-movie pour bien commencer l’été

C’est le premier film réalisé par l'actrice Olivia Wilde (Dr House, Her). Booksmart (que l’on peut traduire par « intello »), disponible sur Netflix, suit les aventures de deux meilleures amies, Amy (Kaitlyn Dever), ado engagée et lesbienne out, et l’ambitieuse Molly (Beanie Feldstein). Les deux amies, féministes, brillantes et engagées, ont passé leurs années de lycée à étudier… Et décident de faire la fête une bonne fois pour toutes pour quitter le lycée sans regret. Booksmart est un film frais, drôle, porté par un casting excellent (mention spéciale à Billie Lourd, la fille de Carrie Fisher, qui joue une camarade de classe), à voir et revoir sans modération.

Booksmart, le premier film d’Olivia Wilde, en résumé : rafraîchissant, pas prise de tête et dispo sur Netflix. pic.twitter.com/tQIct5Q6Hf — Netflix France (@NetflixFR) May 27, 2019

« C à Vous » a dix ans

C à Vous a soufflé vendredi 21 juin ses 10 ans d’existence. Et pour l’occasion, le talk-show de France 5 a concocté une soirée spéciale, réunissant dans son célèbre loft la présentatrice actuelle Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de ses chroniqueurs et de ses deux prédécesseures, Alessandra Sublet et Anne-Sophie Lapix. L’émission navigue entre des séquences hilarantes (en particulier, les petits problèmes de français de sa première animatrice) et plus tendues (les interviews politiques de Dupont-Aignan et Philippot), soulignant la place importante qu'occupe aujourd'hui ce dîner dans le paysage médiatique français. A voir en replay sur france.tv.