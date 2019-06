STREAMING Le comédien de 32 ans présentera l'adaptation française du programme américain Nailed It!

Artus va prochainement animer un show culinaire sur Netflix. — SYSPEO/SIPA

Une nouvelle corde à son arc. Le comédien Artus a été choisi par la plateforme de streaming Netflix pour animer l’adaptation française de son programme de pâtisserie Nailed It !, a révélé vendredi Pure Médias. Plusieurs émissions auraient déjà été tournées avec l’ex-candidate de Top Chef Noémie Honiat parmi les chefs et les humoristes Nadia Roz, Tom Villa et Jérôme Niel comme invités.

Habitué des émissions culinaires

Nailed It ! est un programme culinaire haut en couleur. Il met en scène de mauvais pâtissiers amateurs qui doivent essayer de reproduire d’impressionnants gâteaux pour remporter la somme de 10.000 dollars. Dans la saison 3, les pâtisseries prenaient la forme de cupcakes colorés, de cakes en forme de dinosaure ou de clown. La comédienne Nicole Byer et le chef français Jacques Torres présentent le show outre-Atlantique.

Netflix n’a pas choisi Artus par hasard. Ce dernier a été finaliste, en 2016, de la première édition célébrité du Meilleur pâtissier diffusée sur M6. Il a également présenté, cette année, la deuxième partie de soirée qui a suivi chaque épisode de la saison 3 du Meilleur pâtissier - Les professionnels. Avec un bac pro de cuisine en poche, l’humoriste de 31 ans a toutes les qualités pour conseiller au mieux les candidats de Nailed It !.