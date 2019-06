HELL PAS YEAH « Malgré une présence sur site jeudi, les équipes et les membres du groupe Manowar ont decidé de quitter le site », indiquent les organisateurs du Hellfest

Le groupe Manowar en concert à Moscou en 2009 — Picture Perfect / Rex F/REX/SIPA

Gros coup dur pour les fans. Alors que les portes du Hellfest se sont ouvertes jeudi, pour quatre jours de folie métal, une mauvaise nouvelle risque de ternir le début de cette édition 2019. Dans un communiqué diffusé ce vendredi matin, les organisateurs annoncent que le concert de Manowar, prévu sur la Mainstage 1 à 23h10, n’aura pas lieu. Le groupe, dont le nom avait été annoncé en grandes pompes à la fin de l'édition 2018, était pourtant l’une des grosses têtes d’affiche de ce vendredi soir.

Les raisons de cette annulation sont pour le moment très floues. Il semble que les artistes ont tout simplement rebroussé chemin. « Malgré une présence sur site en ce jeudi 20 juin, les équipes et les membres du groupe Manowar ont décidé de quitter le site, écrivent les organisateurs du Hellfest. Le concert prévu ce vendredi 21 juin ne pourra donc avoir lieu pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous sommes sincèrement désolés pour l’ensemble des fans de cet artiste et plus largement pour l’ensemble des fans du Hellfest. »

Colère chez les fans

Sur les réseaux sociaux, les fans n’ont pas tardé à faire part de leur déception et de leur colère. Certains rapportent notamment que le groupe était bel et bien présent jeudi à Clisson, notamment pour vendre des t-shirts. D’autres réclament davantage d’explications sur ce contretemps et espèrent qu’une solution de remplacement sera proposée.

Manowar, tête d'affiche du Hellfest, qui annule le jour même mais qui étaient par contre bien présent hier pour refourguer leurs tshirts dégueulasses à 50 balles, c'est beau. Je vous souhaite une belle calvitie. — Leslie Akindou (@LeslieAkindou) June 21, 2019

Manowar qui annule au Hellfest son concert d'adieu, quelques heures avant le spectacle... Je pleure de compassion pour les fans qui se sont déplacés juste pour eux, et de rire devant tous les commentaires hilarants en réponse à l'annonce officielle. Haaa les métalleux 😍 — Eskarina (@Eskarina_) June 21, 2019

Le festival de metal se déroule jusqu’à dimanche. Au total, quelque 60.000 festivaliers sont attendus. Kiss, ZZ top, Slash, Phil Ansemo mais aussi Within Temptation, Sum 41 ou encore les Français de Gojira et Ultra Vomit font partie des têtes d’affiche.