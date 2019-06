Jaina Lee Ortiz, lors du festival de télévision de Monte-Carlo, devant la caméra de «20 Minutes». — Emilie Petit/20 Minutes

Elle est LA vedette de la série Station 19. Jaina Lee Ortiz a fait le déplacement à Monaco, à l’occasion du festival de télévision de Monte-Carlo, pour présenter la saison 2 du spin-off de Grey's anatomy, dont le premier épisode était diffusé mercredi soir, sur TF1.

A 20 Minutes, on s’est donc empressé de booker quelques minutes avec l’ex-star de Rosewood, histoire d’en savoir plus sur sa consommation de séries TV.

Celle qui interprète le rôle du pompier Andy Herrera a avoué avoir suivi toutes les saisons de la série très girly Mistresses (paix à son âme), et pleurer de rire devant The office. Une série qui, selon elle, « ne serait, aujourd’hui, plus envisageable ». La faute à « beaucoup de blagues inappropriées », assure-t-elle.