Pal Sarkozy présentant un portrait de son fils (Illustration) — Philippe Desmazes AFP

« Elle n’a pas été vendue car il n’y avait pas d’acheteur ». Une œuvre de Pal Sarkozy, le père de l’ancien président de République, mise à prix 10.000 euros lors d’une vente aux enchères mardi après-midi à Nice n’a pas trouvé preneur, a indiqué Me Mathias Petit de l’étude Boisgirard-Antonini.

Le tableau, une grande impression sur toile tirée à six exemplaires et co-signée avec Werner Hornung, conjugue une base dessinée à un travail très coloré à la palette numérique. Elle avait été acquise en 2008 à Madrid par des particuliers de la Côte d’Azur et fait partie d’une suite de plusieurs œuvres baptisées Cycle of life.

« On ne savait pas trop où on allait en termes de prix »

« Comme c’est un marché relativement vierge en vente aux enchères, on ne savait pas trop où on allait en termes de prix. Ils en voulaient 10.000 euros et c’était à tenter », a précisé Me Mathias Petit.

Pal Sarkozy, né à Budapest en 1928, a fui la Hongrie communiste et immigré en France après la Seconde Guerre mondiale. Remarié quatre fois, il a 91 ans.