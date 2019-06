C’est un démarrage en fanfare. En seulement trois jours, la nouvelle comédie de Netflix signée Adam Sandler, Murder Mystery, mise en ligne le 14 juin, a été vue par près de 30,9 millions d’utilisateurs, a révélé la plateforme sur Twitter. Et il s’agit d’un record.

Le film devient ainsi le plus visionné lors d’un premier week-end de diffusion. Un porte-parole de la compagnie a précisé au magazine Variety qu’elle ne prend en compte dans ses vues que les personnes ayant regardé au moins 70 % d’un film.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨



30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days - the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide.