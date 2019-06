Nekfeu parraine l'événement — Cristiano Minichiello/AGF/SIPA

Un événement solidaire. Le 7 septembre prochain, un festival de soutien aux migrants aura lieu à Paris : le BAAM Migrants Festival. Organisé par l’association parisienne le Bureau d’Accueil et d’Accompagnement des Migrants (BAAM), et parrainé par le rappeur Nekfeu, l’événement se tiendra aux Docks de Paris. Au programme, des ateliers culturels, des débats, des expos d’artistes migrants, des concerts et des stand-up, à un prix raisonnable (15 euros).

La mif! On bosse depuis plus d’1 an avec @BAAMasso sur l’orga d’un festival solidaire à Paris le 7/09! Côté rap on a déjà @youssouphamusik @PunchyDinos @KalashCriminel et moi, on annonce bientôt la suite de la programmation, ts les bénéfices seront reversés à l’asso(billet: 15€) https://t.co/54bBQV2WRM — Feu (@nekfeu) June 14, 2019

« Une voix militante »

Le BAAM est une association créée en novembre 2015 qui donne des cours de français aux migrants, les aide dans leurs démarches juridiques ou pour trouver un emploi. Elle se compose de juristes, d’enseignants, d’étudiants, de travailleurs sociaux, d’artistes et de journalistes français et étrangers.

Sur son site internet, elle explique avec humour la genèse du festival : « On aime bien opposer une voix militante aux politiques xénophobes actuellement en vigueur en France comme en Europe. Mais on aime aussi la musique, la culture et la fête alors on a voulu réunir l’ensemble. On a d’abord pensé à enregistrer un disque avec Patrick Sébastien, mais l’idée ne suscitait pas un enthousiasme unanime ».

En plus du parrain Nekfeu, donc, d’autres artistes seront présents comme NACH, L.E.J, Youssoupha ou encore Yanis. L’humoriste Shirley Souagnon aura également droit à une carte blanche.