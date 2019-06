Le rappeur C Glizzy lors d'un concert à Seattle le 27 avril 2019. — Jim Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le très jeune rappeur américain C Glizzy est hospitalisé depuis samedi après avoir été blessé à la tête par balle, rapporte le magazine Complex. L’étoile montante, âgée de 16 ans, a été attaquée devant une supérette de sa ville natale de Pompano Beach en Floride. Sa mère et son frère, en essayant de l’amener à l’hôpital, ont perdu le contrôle de leur voiture. L’adolescent a tout de même pu être opéré en urgence au Broward Health North Hospital.

Une forte dose de sédatif

Les jours de C Glizzy ne seraient pas en danger, mais l’importance de ses blessures reste pour le moment inconnue. La mère du rappeur a indiqué à la télévision locale WPLG Local 10 que les médecins lui ont administré une forte dose de sédatif et qu’il n’est pas en état de parler. Une enquête a été ouverte par la police locale.

C Glizzy, de son vrai nom Christian Moore, venait de sortir sa nouvelle mixtape Numb The Pain. Il était très proche de l’artiste XXXTentacion, abattu en pleine rue le 18 juin 2018. Il était seulement âgé de 20 ans. Plus récemment, c’est le rappeur Nipsey Hussle, nommé aux Grammy Awards, qui avait été tué par balles à Los Angeles en mars dernier.