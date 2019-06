Cersei Lannister (Lena Headey) dans «Game of Thrones». — HBO

Si vous êtes à la bourre dans votre visionnage de Game of Thrones, cessez de lire cet article immédiatement parce que l’on va parler du destin de l’un des personnages les plus emblématiques de la série, Cersei Lannister. Dans l’avant-dernier épisode de la huitième et ultime saison, Cersei meurt dans les bras de son frère et amant Jaime, écrasée sous les pierres du Donjon Rouge.

Lena Headay, qui incarne Cersei, aurait « voulu une meilleure mort » pour son personnage, comme elle l’a confié ce week-end au Guardian. « Bien sûr que vous rêvez de votre mort. Vous pouvez périr de 1.000 façons dans cette série. Donc j’étais plutôt dégoûtée. Mais ils [les scénaristes] ne pouvaient pas satisfaire tout le monde », a-t-elle ajouté dans les colonnes du journal britannique.

« Je voulais que [Cersei] ait un moment de bravoure »

Il y a quelques semaines, la comédienne avait déjà évoqué le sort de son personnage auprès d’Entertainment Weekly en faisant part de ses sentiments « mitigés ». « Je voulais que [Cersei] ait un moment de bravoure ou qu’elle se batte avec quelqu’un. » Au lieu de ça, c’est un effondrement qui aura eu raison d’elle.

Nikolaj Coster-Waldau, qui incarne Jaime Lannister, s'était de son côté dit ravi par la fin réservée à son personnage​ : « Ma dernière scène est absolument fabuleuse. C’était la manière parfaite de terminer pour lui. »