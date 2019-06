Un hommage à faire danser les diables et les dieux. Alors que Johnny Hallyday aurait fêté ses 76 ansce samedi 15 juin, de nombreux fans se sont rassemblés à travers la France pour saluer la mémoire du rockeur. Parmi eux, 379 guitaristes lui ont rendu hommage en musique, battant au passage un record mondial.

C’est au festival « Les Elysiks » à Saint-Quentin dans l’Aisne, que l’exploit a eu lieu. Comme le rapporte le site de Francetvinfo.fr, 379 guitaristes se sont rassemblés aux alentours de 14 heures pour interpréter Toute la musique que j’aime, notamment sous les yeux de Norbert Krief, guitariste du groupe Trust.

