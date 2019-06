«Stranger Things 3: The Game» sortira le 4 juillet 2019. — BonusXP/Netflix

Cette première conférence de Netflix à l'E3, mercredi, avait attisé notre curiosité. Mais le roi du streaming n'était pas au salon de Los Angeles pour concurrencer Google et Microsoft dans le Cloud gaming, ni pour annoncer la création d'un studio de jeux maison comme Amazon. Non, Netflix a simplement fait le point sur les adaptations de ses licences par des partenaires. Au programme, deux jeux tirés de Stranger Things et un de Dark Crystal, sa série de fantasy avec marionnettes qui arrive le 30 août.

Stranger Things 3: The Game, un jeu d'aventure indie et rétro

Explore the world of the @netflix original series in the official game for Stranger Things 3! Battle the emerging evils of the Upside Down alongside a friend in two-player co-op when @BonusXP brings Stranger Things 3: The Game to #NintendoSwitch on July 4. #st3game #Nindies pic.twitter.com/Qc6xOCbGSb — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 20, 2019

Celui-là était déjà connu. Développé par BonusXP, ce jeu action-aventure tendance 16 bits sortira en même temps que la 3e saison de la série, le 4 juillet. Il sera disponible en téléchargement sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mac et PC, et une version mobile devrait suivre.

Stranger Things veut surfer sur le succès de Pokémon Go

Il faut se contenter d'un visuel qui fleure bon les dessins animés des années 80. Développé par les Finlandais de Next Games, ce titre prévu pour 2020 sur mobile est décrit comme un «puzzle RPG basé sur la géolocalisation», qui devrait permettre aux joueurs d'explorer l'upside down de leur voisinage.

Dark Crystal: The Age of Resistance Tactics, un T-RPG sur Switch

The Age of Resistance dawns in a new tactical strategy game in the world of The Dark Crystal. Stop evil in its tracks and save the Gelflings in 80+ campaign battles. Coming this year. pic.twitter.com/lJHaUzwcMb — NX (@NXOnNetflix) June 11, 2019

Ceux qui se souviennent des années 80 ont forcément dû voir une rediffusion de ce film de fantasy autour de Noël, aux côtés de La Caverne de la rose d'or. Né de l'imaginaire du créateur du Muppet show, Jim Henson, l'univers revient sur Netflix avec une série, le 30 août prochain. Et en 2020, il sera décliné en tactical RPG sur Nintendo Switch. Au vu des premières images, il pourrait bien combler les fans de Shining Force, Fire Emblem ou Final Fantasy Tactics!