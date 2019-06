Le jeu «Elden Ring» marque la rencontre des créateurs de «Dark Souls» et «Game of Thrones», et risque donc de faire très mal — From Software / Namco Bandai

Xbox, Bethesda, Ubisoft, Square Enix, Nintendo… Toutes les conférences de l'E3 sont maintenant passées et des dizaines de jeux ont ainsi été présentés. Des titres parfois attendus depuis longtemps ont été montrés en long, en large et en gameplay (FFVII Remake, Doom Eternal), d’autres déjà annoncés, voire leakés, se sont dévoilés pour la première fois (Watch Dogs Legion, Outriders, Avengers). Mais un E3 ne sera pas un vrai E3 sans ses surprises sorties plus ou moins de nulle part. Comme l’annonce d'une suite à Zelda : Breath of the Wild, ou de nouvelles licences… et futurs hits ? Petite sélection de bandes annonces.

« Elden Ring »

Leur rencontre était inévitable, tous deux fans de fantasy et de mort. En effet, Hidetaka Miyazaki, le boss du studio From Software à l’origine des jeux « die & retry » Dark Souls ou le récent Sekiro, et George R.R. Martin, auteur de Game of Thrones et « tueur » de vos héros préférés, s’associent pour le jeu d’action RPG Elden Ring, édité par Bandai Namco. Forgeron, guerrière, troll, magie, mythologie… La bande-annonce donne un aperçu de ce nouvel univers, sans en dire plus sur l’histoire, les personnages ou une date de sortie.

ELDEN RING sera le plus grand jeu jamais créé par FROM Software jusqu'à maintenant. Celui-ci vous plongera dans un vaste nouveau monde né de la collaboration entre Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin.



« Deathloop »

Après les deux Dishonored, les Lyonnais d’Arkane Studios reviennent avec un concept de jeu original et prometteur dans Deathloop – et pas Death Proof ou Deadpool, il faudra parler un jour des titres génériques de jeux vidéo. Le jeu voit deux assassins s’affronter sur l’île de Blackreef et surtout dans une boucle temporelle. Pour résumer, ce n’est pas Un jour sans, mais Une mort sans fin. L’un, Colt, voudrait rompre cette malédiction, tandis que l’autre, Julianna, semble s’y épanouir. A leur disposition : Action, infiltration, gros flingues… et pouvoirs magiques ?

« GhostWire : Tokyo »

The Leftovers, le jeu vidéo ? C’est ce que laisse paraître les premières images du trailer de GhostWire : Tokyo où les habitants de Tokyo se volatilisent dans les airs. Le reste laisse présager un jeu d’ambiance, d’horreur et d’occulte, pas étonnant vennant de la part du studio Tango créé par Shinji Mikami, le papa de Resident Evil et The Evil Within. Mais il n’est pas le créateur de ce GhostWire : Tokyo, réalisé par Ikumi Nakamura qui a fait sensation lors de la conférence Bethesda.

« Ne fuis pas l'inconnu. Affronte-le. »



« Dragon Ball Z : Kakarot »

C’est presque devenu un running gag. Après la claque Dragon Ball FigtherZ il y a deux ans à la conférence Xbox, chaque E3 a maintenant le droit à son petit événement DBZ. Après Jump Force en 2018, c’est donc au tour de Dragon Ball Z : Kakarot. Il s’agira d’un jeu d’action RPG et permettra aux joueurs, et surtout aux fans de la série, d’incarner Goku et revivre les grands moments et combats de la saga. Mais il faudra attendre début 2020.