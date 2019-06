Céline Dion le 3 avril 2019 à Los Angeles — Richard Shotwell/AP/SIPA

Céline Dion a fait ses adieux samedi soir au mythique Caesars Palace de Las Vegas où elle est en résidence depuis 2003. Elle a profité de cet au revoir pour présenter Flying On My Own, aux accents très électro. Les paroles – « Je vole de mes propres ailes/Les ailes de ton amour »- résonnent comme un hommage à son mari René Angélil, mort en 2016.

La star a mis fin à sa deuxième résidence de 16 ans, mais elle ne quitte pas la scène pour autant. La chanteuse sera en tournée mondiale à partir de septembre prochain. Nommée Courage, le show débutera à Québec. Mais aucune date française n’a été annoncée pour le moment. Sting reprendra le flambeau au Caesars Palace pour une résidence de quelques mois à partir de mai 2020.