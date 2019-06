JEU VIDEO Le RPG le plus attendu du moment sortira le 16 avril 2020 sur PC, Xbox One et PS4

Keanu Reeves incarne un personnage du RPG «Cyberpunk 2077». — CD Projekt Red

Le meilleur moment de la conférence Microsoft n’est pas quand Phil Spencer a annoncé la sortie de la Xbox next gen Project Scarlett pour Noël 2020. Non, l’instant qui a cassé Internet, c’est quand, à la toute fin du trailer de Cyberpunk 2077, on a vu le visage en CGI de Keanu Reeves. Et que John Wick en personne est arrivé sur la scène du Microsoft Theater de Los Angeles. Dans une salle en délire, l’acteur en a profité pour annoncer la date de la sortie du RPG très attendu de CD Projekt Red (The Witcher) : 16 avril 2020.

Keanu Reeves incarne le NPC (personnage non jouable) Johnny Silverhand, créée par Mike Pondsmith dans le jeu de rôles Cyberpunk 2020. C’est une rockstar devenue justicier. « On a une ville à brûler », lance la voix de l’acteur au joueur, en lui tendant son bras bionique.

La salle en délire

OMG! Keanu Reeves est à l'E3... et dans Cyberpunk 2077! Grosse grosse standing ovation. "It's breathtaking", jure-t-il. "Non you're breathtaking", lance un spectateur. Keanu annonce la date de sortie: 16 avril 2020 #XboxE3 #E32019 https://t.co/iXG19RBnDx pic.twitter.com/Mf6ZXnFawy — Philippe Berry (@ptiberry) June 9, 2019

Sur scène, l’acteur a été accueilli par les cris des spectateurs. « Le jeu est à couper le souffle », commence-t-il. « Non, tu es à couper le souffler », répond un membre de l’audience. Tout le monde est breathtaking.

Après The Witcher, le studio polonais a donc encore un peu plus fait monter la température. Et Keanu Reeves confirme, après Johnny Mnemonic, Matrix et John Wick, qu’il est bien l’homme le plus cool du monde.