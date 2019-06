21h30: H-30 minutes

Bonsoir à tous. Il fait 28° et grand soleil à Los Angeles. Phil Spencer (le boss de la Xbox) fait monter la température sur Twitter. La question du jour: va-t-il présenter la next gen? Selon des rumeurs insistantes, Microsoft aurait sous le nom de code Scarlett deux Xbox dans ses cartons: une low cost (Lockhart) pensée pour le streaming et une bête de course (Anaconda). A priori, on ne devrait pas les voir en chair et en silicium mais juste en entendre parler en des termes plutôt vagues.