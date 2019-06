Nekfeu est l'un des seuls rappeurs français à prendre position pour la communauté LGBT — M. Ciambelli / SIPA

Numéro 1 du box-office en une séance. Au lendemain de la sortie au cinéma​ de son troisième album « Les étoiles vagabondes », Nekfeu brille dans les charts. Mais une punchline a attiré le regard des spectateurs et auditeurs de l’opus : « Occupe-toi d’tes péchés, si t’es homophobe, c’est qu’tu juges, force à mes LGBT, yeah ». Tirée de la chanson Menteur, menteur, elle a été très relayée sur les réseaux sociaux.

Si certains fans ont été éblouis et ont salué ce lyric, d’autres ont dénoncé cette marque de soutien et refusent d’écouter le rappeur plus longtemps…

"si t'es homophobe c'est que tu juges

force à mes lgbt"



nekfeu je t'aimais déjà énormément tu sais, mais là... POUAH OUI OUI OUI — 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑡𝑜𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑔𝑎𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑠 (@flnnek47) June 6, 2019

Nekfeu qui fait un petit soutien LGBT avec l'album qui sort en Pride Month, bravo — Mousse🦉 (@Mousse_IDWT) June 6, 2019

Des utilisateurs de Twitter ont d’ailleurs souligné que Nekfeu était l’un des seuls rappeurs français à prendre position publiquement contre l’homophobie. Une sortie peu banale pour le milieu.

Il a des couilles Nekfeu pour dire force aux lgbt dans un son ça doit être le premier rappeur à le faire je pense — Kopp 🧐 (@cvrentin) June 6, 2019

"si t’es homophobe c’est qu’tu juges, force à mes LGBT yeah"#NEKFEU #LGBTQ

Cette prise de position dans ce milieu 👏💪 pic.twitter.com/9jTM0akKiC — QuentinGaga (@As10Gaga) June 7, 2019

Par contre @nekfeu premier rappeur qui défend autant la communauté LGBT dans ses sons, respect gros, c’est grâce a des mecs comme toi que les mentalités peuvent évoluer — Parisien 🌍 (@dreamhard75015) June 6, 2019

En effet, peu de voix se sont élevées dans l’industrie en ce sens. On notera par exemple le clip du jeune rappeur Hyacinthe Sur ma vie, où l’on voit deux hommes s’embrasser…

100.000 entrées

Ce n’est pas la première fois que Nekfeu s’exprime sur l’homophobie. Dans Monsieur sable, issu de l’album, « En sous-marin », édité en 2011, il lâche dès le début du morceau : « C’est pas attaquer les homos qui t’rendra ta virilité ». Le sujet s’est même déporté sur le site Jeuxvideos.com qui a dû fermer la page de discussion liée au topic « Ta réaction à la punchline de Nekfeu ».

Le rappeur de 29 ans dénonce également dans ses titres les politiques anti-immigration et les violences policières.

Reste à surveiller les comptes et les scores du rappeur… Pour l’instant, Nekfeu – Ken Samaras à l’état civil –, savoure juste le nombre conséquent d’entrées au cinéma pour la projection unique de son projet « Les étoiles vagabondes ».