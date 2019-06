Le logo du jeu vidéo «Baldur's Gate 3», dévoilé le 6 juin 2019. — LARIAN STUDIOS

Ah, Baldur’s Gate. Il y a 20 ans (paie ton coup de vieux), ce RPG et sa suite avaient transporté des millions de gamers PC dans les royaumes oubliés de Donjons & Dragons. Et puis l’éditeur Interplay a déposé le bilan, le studio Bioware, qui ne possédait pas la licence, s’est tourné vers Mass Effect et Dragon Age, et la franchise est tombée dans l’oubli. Jusqu’à aujourd’hui.

Lors de la présentation de son service de jeu en streaming Stadia, jeudi, Google a officialisé le développement de Baldur’s Gate 3, qui a été confié au Belge Larian Studios, à qui l’on doit la franchise Divinity. Pas de panique, il ne s’agit pas d’une exclusivité Google, le jeu sera également disponible sur PC. Pour les consoles, Larian n’a pour l’instant rien annoncé mais ce serait surprenant qu’il fasse l’impasse dessus, d’autant plus que Divinity : Original Sin II est sorti sur PS4 et Xbox One.

Une sortie pas avant 2020/2021

Pour l’instant, il faut se contenter d’un teaser. On y voit un chevalier se transformer en mind flayer, une créature tentaculaire des royaumes oubliés également aperçue dans la série de Netflix Stranger Things.

Le jeu sera-t-il en 3D isométrique comme ses ancêtres ? Mystère. Dans une interview à US Gamer, Swen Vincke, livre peu de détails. Ce qui est sûr, c’est que la sortie ne sera pas pour cette année, et sans doute pas avant fin 2020 ou 2021. Mais allez, vu l’amour pour le RPG papier et PC que le studio belge a démontré sur Divinity, on est prêts à le suivre les yeux fermés.