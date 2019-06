Après avoir enchaîné les «Uncharted», Luane, 18 ans, est sur le dernier «God of War» — L. H.

Dis-moi à quoi tu joues, et je te dirais qui tu es. Alors que l'E3, la grande messe du jeu vidéo, s’ouvre mardi à Los Angeles, 20 Minutes a décidé de s’intéresser non pas aux machines ou aux jeux, mais aux joueurs. Selon le bilan annuel du marché français du jeu vidéo publié par le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, 51 % des Français jouent ainsi régulièrement, et 74 % occasionnellement. Avec un âge moyen de 39 ans, le joueur régulier est à 53 % un homme et 47% une femme, mais il est intéressant de voir par tranche d’âge, avec par exemple 97 % de joueurs chez les 10-14 ans, contre 88 % chez les 25-34 ans et quand même 55 % chez les plus de 55 ans.

20 Minutes a été à la rencontre de ces « jeunes de 7 à 77 ans » pour reprendre le célèbre slogan du journal Tintin, avec un joueur ou joueuse par génération, et c’est autour de Luane, 18 ans, étudiante en école d’arts et aventurière multiplateformes.

Quel est votre premier souvenir lié au jeu vidéo ?

J’étais en vacances à l’île de la Réunion, et la meilleure chose que j’ai trouvée à faire était de jouer toute la journée avec un ami. Nous étions jeunes, genre 7 ans, et on passait des heures sur Dragonica. On ne pouvait plus s’arrêter, c’était devenu une obsession. Dragonica était un MMORPG sur PC, tu pouvais faire évoluer ton personnage, l’équiper, le personnaliser, lui faire rencontre des gens, changer de classe, etc.

Quel est votre jeu préféré et pourquoi ?

Question difficile. J’ai adoré la série Uncharted sur PS4, des jeux que j’ai faits récemment et une expérience que j’ai partagée avec mon père. C’était très sympa. J’aime beaucoup le cinéma, et tu as quand même l’impression de vivre dans un film avec Uncharted, dans une sorte d' Indiana Jones. Il y a beaucoup de scènes, de cinématiques, où on est plus dans l’histoire que dans le jeu. Et puis c’est magnifique, tu as l’impression de voyager à travers le monde avec le héros Nathan Drake. Comme on avait acheté le coffret, on a pu enchaîner tous les épisodes, c’était un vrai plaisir, une grande aventure.

Et une frustration ou un mauvais moment passé sur un jeu ?

A un moment, je suis passé sur consoles, et beaucoup de jeux me manquaient, notamment Dragonica. Il y a beaucoup de jeux que je n’ai pas pu faire ou refaire, car je n’avais plus de PC. On a que des Mac à la maison, et y a rien de dessus, à peine trois jeux et c’est tout. Pour les gamers, le PC est le Saint Graal, mais le prix est là aussi.

Vous jouez à quoi en ce moment ?

Je suis sur God of War, sorti l’année dernière et qui est excellent. L’univers nordique, la mythologie, l’histoire, et puis il est magnifique. Je joue surtout le week-end, une poignée d’heures. Il m’est arrivé de jouer tous les soirs, jusqu’à minuit lorsque j’avais une bande de potes sur LoL, mais cela m’est passé. J’ai délaissé un peu le jeu vidéo au profit des jeux de société, pour lesquels j’aimerais d’ailleurs devenir illustratrice. Je joue à Warhammer depuis toute petite, aime les jeux de plateau à la Donjons & Dragons. En fait, j’ai toujours eu ce truc de vivre une aventure, de jouer un personnage.