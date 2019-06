Blandine, à droite et très concentrée, est joueuse de «LoL» et membre de l'asso Women In Games, pour plus de mixité et de diversité dans le jeu vidéo — Women In Games France

Dis-moi à quoi tu joues, et je te dirais qui tu es. Alors que l'E3, la grande messe du jeu vidéo, s’ouvre mardi à Los Angeles, 20 Minutes a décidé de s’intéresser non pas aux machines ou aux jeux, mais aux joueurs. Selon le bilan annuel du marché français du jeu vidéo publié par le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, 51 % des Français jouent ainsi régulièrement, et 74 % occasionnellement. Avec un âge moyen de 39 ans, le joueur régulier est à 53 % un homme et 47% une femme, mais il est intéressant de voir par tranche d’âge, avec par exemple 97 % de joueurs chez les 10-14 ans, contre 88 % chez les 25-34 ans et quand même 55 % chez les plus de 55 ans.

20 Minutes a été à la rencontre de ces « jeunes de 7 à 77 ans » pour reprendre le célèbre slogan du journal Tintin, avec un joueur ou joueuse par génération, et c’est autour de Blandine, 26 ans, gestionnaire des ressources humaines en Belgique, membre de l’association Women in Games et reine de LoL.

Quel est votre premier souvenir lié au jeu vidéo ?

Je me rappelle très bien jouer à Diablo II sur un tout petit PC portable, mais un très vieux, je ne sais plus comment le jeu pouvait tourner dessus d’ailleurs ! J’avais tout juste neuf ans, et j’étais déjà passionné par les jeux vidéo. Depuis, je n’ai jamais lâché et ai enchaîné avec beaucoup de MMORPG : Diablo 3, Silkroad, TERA, Guild Wars, Guild Wars 2, Blade and Soul, Echo of Soul, Lineage II, Wildstar, Black Desert… et probablement encore d’autres titres dont je ne me souviens pas.

Quel est votre jeu préféré et pourquoi ?

Pour être franche, mon coeur balance entre deux jeux. J’ai joué à Lineage II pendant huit ans, et je vais bientôt atteindre le même nombre d’années sur League of Legends. J’ai d’incroyables souvenirs sur les deux, certains similaires comme la rencontre de gens géniaux et la satisfaction de réussir des choses en équipe, et d’autres différents. Sur Lineage II par exemple, j’ai vécu des moments magnifiques, que ce soit au niveau des graphismes ou de la pure expérience de jeu. Je n’ai jamais retrouvé un jeu aussi complet. Après avoir arrêté, je n’ai pas osé y rejouer, par peur de gâcher mes souvenirs. Il y a donc aussi une grosse part de nostalgie.

Et une frustration ou un mauvais moment passé sur un jeu ?

J’aurais aimé tester la VR, mais il fallait acheter la PS4 et les accessoires, c’était vraiment trop cher pour moi. Niveau jeu, j’ai connu quelques déconvenues sur LoL. Comme c’est un jeu en équipe, tu peux jouer de manière presque parfaite mais perdre quand même, et personnellement, je trouve ça très très très frustrant.

Vous jouez à quoi en ce moment ?

Pour le moment, je ne joue plus qu’à League of Legends, car c’est un jeu qui prend beaucoup de temps. Il faut y passer des heures pour connaître la totalité des personnages, lire les patchs pour connaître les changements, jouer en soloQ ou duoQ pour monter en niveau, ainsi que trouver du temps pour jouer en équipe, car c’est un gameplay totalement différent.