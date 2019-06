Marius, 8 ans, joue une heure par jour à «Fortnite», parfois moins ou pas du tout si ses amis ne sont pas connectés — Aurélie Marteau

Dis-moi à quoi tu joues, et je te dirais qui tu es. Alors que l'E3, la grande messe du jeu vidéo, s’ouvre mardi à Los Angeles, 20 Minutes a décidé de s’intéresser non pas aux machines ou aux jeux, mais aux joueurs.

Selon le bilan annuel du marché français du jeu vidéo publié par le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs, 51 % des Français jouent ainsi régulièrement, et 74 % occasionnellement. Avec un âge moyen de 39 ans, le joueur régulier est à 53 % un homme et 47 % une femme, mais il est intéressant de voir par tranche d’âge, avec par exemple 97 % de joueurs chez les 10-14 ans, contre 88 % chez les 25-34 ans et quand même 55 % chez les plus de 55 ans.

20 Minutes a été à la rencontre de ces « jeunes de 7 à 77 ans » pour reprendre le célèbre slogan du journal Tintin, avec un joueur ou joueuse par génération, et pour commencer Marius, huit ans, élève de près d’Avignon et fan de Fortnite.

Quel est ton premier souvenir lié au jeu vidéo ?

Mon premier souvenir, c’est Lego Star Wars : La Saga Complète sur PS3, avec les six premiers épisodes et pas mal de bugs aussi. On pouvait jouer aux Jedi, et j’adorais pouvoir dévier les tirs des ennemis avec mon sabre laser.

Quel est ton jeu préféré et pourquoi ?

C’est Fortnite ! J’adore le concept de Battle Royale, avec les personnages, les objets, etc. Mais surtout, cela me permet de jouer en ligne avec mes amis, et donc d’être avec eux, même quand je ne les vois pas. J’y joue à peu près une heure par jour, parfois moins voire pas du tout quand aucun de mes copains n’est connecté.

Et un mauvais moment passé sur un jeu ?

Je dirais Robox, une sorte de plate-forme où chacun peu créer des niveaux de jeu pour les autres, dans différents environnements, et ça me rend fou de ne pas pouvoir accéder à certaines parties sans savoir pourquoi.

Tu joues à quoi en ce moment ?

Encore et toujours Fortnite. Mais je joue aussi beaucoup à Brawl Stars [un jeu mobile de baston] et Minecraft. En fait, je ne suis que sur des jeux en réseau, parce que j’aime discuter tout en m’amusant. Jouer tout seul, c’est moins cool. Avant, je jouais pas mal avec mes parents, moins maintenant. J’aime toujours ça, mais ils sont plutôt nuls.