Image extraite de la série «Chernobyl» qui retrace la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. — HBO

Semaine du 3 au 8 juin

Oui, il fait beau, mais à 20 Minutes on préfère bouder le soleil pour se mater un petit replay tranquillou. Et tant pis pour le teint de vampire. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter. C’est parti pour un dimanche intello (ou pas).

Le choc « Chernobyl »

Le 26 avril 1986, un réacteur de la centrale de Tchernobyl (ex-URSS) explose, causant une terrible catastrophe nucléaire. Ses conséquences seront terribles sur les plans humains et environnementaux. Chernobyl, mini-série de HBO en cinq épisodes, à découvrir sur OCS, retrace cette tragédie avec un grand souci des détails et des faits (seule réserve : tous les personnages s’expriment en anglais alors que l’action se déroule en Ukraine). Le premier épisode donne le ton : anxiogène, âpre, cauchemardesque. Ce n’est clairement pas le programme à privilégier si l’on veut simplement se changer les idées, en revanche, c’est assurément l’une des séries les plus brillantes de l’année.

Le « faussaire du Spiegel » dans « Affaires sensibles »

L’émission de Fabrice Drouelle revient sur le scandale du «faussaire du Spiegel». Le Spiegel, vitrine du journalisme d’investigation allemand, va tomber de haut : il apprendra que son journaliste phare, Claas Relotius, consacré reporter de l’année, n’est en réalité qu’un menteur effronté. En effet, l’un de ses collègues découvre que son dernier grand reportage est falsifié : l’article repose sur une histoire totalement inventée. La rédaction de cette institution est alors sous le choc. Grâce aux archives et bruitages, Fabrice Drouelle retrace cette chute qui aura plus de conséquences que prévu. En podcast sur France Inter.

#AffairesSensibles



Claas Relotius, le romancier du Spiegel



un scandale médiatique tout récent qui a secoué la presse allemande



Invité Vincent Kaufmman professeur de littérature & de l'Histoire des #medias



mercredi à 15H!@FabriceDrouelle @franceinter pic.twitter.com/XtYzwrAZtx — PRIOLET-IZARD (@PRIOLET) May 29, 2019

New York version Ilana et Abbi

Nouveau week-end de l’amitié féminine. Après la Napa Valley et les angoisses des quinquas d'Un week-end à Napa, il y a deux semaines sur Netflix, partons à la rencontre de leurs cadettes de 20 ans, tout aussi névrosées. La série raconte le quotidien dissolu d’Ilana et Abbi, deux juives américaines qui cherchent encore leur voie entre deux pétards et trois coups d’un soir. Ilana, hédoniste et complètement perchée, se laisse flotter sans se poser trop de questions tandis qu’Abbi, qui gagne sa vie en nettoyant les toilettes d’un club de sport, rêve de percer dans le milieu de l’illustration. On retrouve quelque chose de Girls de Lena Dunham dans ce regard honnête sur la femme contemporaine, avec une lumière beaucoup moins narcissique et autocentrée. Le résultat est aussi trash qu’irrésistible. Les trois premières saisons de la loufoque Broad City, comédie née sur le Web avant d’atterrir sur Comedy Central, sont accessibles en France sur MTV France.

Brad en 10 petites madeleines

A l’ocassion de la présentation à Cannes de Once Upon a Time...In Hollywood de Quentin Tarantino la semaine dernière, la pastille ciné Blow Up d'Arte s'intéresse enfin à Brad Pitt. Un clip d’une quinzaine de minutes qui étale toute la carrière de l’acteur. Un mémo pour nous rappeler que Brad Pitt n’est pas seulement le sex-symbol de Thelma et Louise. Camélon du début des années 2000, il porte aussi bien la jupe grecque d’Achille dans Troie que le costard de l’agent Mr. Smith, sans oublier le look foutraque du voyou de Snatch. L’occasion aussi de revoir la scène culte du baiser « à pleines dents » entre lui et Tom Cruise dans Entretien avec un vampire. En Replay sur Arte.