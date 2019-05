Eva Kleinitz, directrice générale de l'Opéra national du Rhin, est décédée

Eva Kleinitz, la directrice générale de l'Opéra national du Rhin. — Klara Beck / Opéra national du Rhin

L’Allemande Eva Kleinitz, directrice générale de l' Opéra national du Rhin depuis 2017, est décédée, jeudi, des suites d’une longue maladie, a annoncé l’institution. Elle était âgée de 47 ans.

Première femme à présider Opera Europa

Née en 1972, originaire de la région de Hanovre, au nord de l’Allemagne, Eva Kleinitz avait notamment exercé les fonctions de directrice de l’Opéra de Bregenz, en Autriche. Elle avait assuré la fonction de directrice artistique de l’Opéra de Stuttgart, en Allemagne, avant de prendre, en septembre 2017, la tête de l’Opéra du Rhin, qui regroupe les opéras de Strasbourg, Mulhouse et Colmar.

Cette quadragénaire avait également été la première femme à présider Opera Europa, une organisation installée à Bruxelles qui fédère les compagnies et festivals d’opéra de toute l’Europe.

« Une humanité rayonnante et généreuse »

Parmi ses réalisations au sein de l’Opéra du Rhin figure la création du festival pluridisciplinaire Arsmondo, dont la première édition fut consacrée au Japon et la deuxième à l’Argentine.

Le communiqué, diffusé par l’opéra, salue « une programmation audacieuse et ouverte sur le monde, une humanité rayonnante et généreuse et une ambition inspirante pour tous les collaborateurs » de l’institution.



« Passée par les plus grandes maisons européennes, elle incarnait merveilleusement cette volonté de rendre la culture accessible à tous », a écrit sur son compte Twitter le ministre de la Culture Franck Riester.