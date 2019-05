Boy George en 1982, année de la sortie du tube — J. van Houten/REX Shutt/SIPA

La tendance, côté biopics (« films biographiques » en bon français), serait-elle aux pop et rock stars queers britanniques ? La question peut se poser car, après le multi-oscarisé Bohemian Rhapsody, sur le groupe Queen et son chanteur Freddie Mercury, sorti l’an passé, et Rocketman, consacré à Elton John, à l’affiche depuis ce mercredi, un long-métrage sur la carrière de Boy George serait en cours d’écriture.

Le film serait produit par le studio MGM et en passe d’être réalisé par Sacha Gervasi, qui en signerait le scénario, a révélé le site américain Deadline ce mercredi.

« La vie de Boy George est follement divertissante, poignante et inspirante »

Boy George est « un pionnier et un vrai original. Dans les boîtes londoniennes des années 1980, il était impossible de le louper et tout le monde savait qu’il serait une star bien avant que l’on entende la moindre note des chansons iconiques de Culture Club. Comme vous pouvez l’imaginer, la vie de Boy George est follement divertissante, mais aussi poignante et inspirante, a déclaré Sacha Gervasi, selon des propos rapportés par Deadline. Je suis à la fois honoré et excité à l’idée de porter cela sur grand écran. »

Boy George, qui fêtera ses 58 ans le 14 juin, a vendu plus de 100 millions de singles et 50 millions d’albums au cours de sa carrière, que ce soit au sein du groupe Culture Club, ou en solo. L’artiste anglais, qui cultive son style androgyne depuis des décennies et a toujours assumé ouvertement son homosexualité, compte plusieurs tubes à son actif, dont Do You Really Want To Hurt Me et Karma Chameleon, succès des années 1982 et 1983. Depuis plusieurs années, il a fait ses preuves en tant que DJ et cela fait deux saisons qu’il a rejoint la version australienne de The Voice en tant que coach (mais on n’est pas sûr que c’est cette partie-là de sa vie que l’on découvrira dans le film).