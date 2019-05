VIE PRIVÉE La démonstration des faits et gestes des célébrités sur Instagram peut leur causer du tort, comme l’ont récemment démontré David Hallyday et Laura Smet

Laeticia Hallyday apparaît sur cette photo postée par une de ses amies sur Instagram. — Instagram lilianejossua

Mardi 28 mai, David Hallyday et Laura Smet ont utilisé les comptes Instagram de Johnny et Laeticia Hallyday pour assurer leur défense dans le procès sur l’héritage de leur père.

Sur le réseau social, le couple postait régulièrement des photos d’eux en France, un élément qui a fait pencher la balance auprès de la justice.

Régulièrement, les stars sont victimes de leur surexposition sur les réseaux sociaux, entre attaques et cambriolages.

Le piège des réseaux sociaux. Ce mardi 28 mai, la justice française s'est déclarée compétente pour traiter l’héritage de Johnny Hallyday, en se basant notamment sur des éléments inattendus. Alors que, dans la salle d’audience, les avocats de Laeticia Hallyday ont insisté sur l’adoration de Johnny pour les États-Unis et l’obtention de sa green card en 2014, la défense du camp opposé s’est reposée sur… les comptes Instagram de Johnny et Laeticia.

En effet, David Hallyday et Laura Smet ont épluché les comptes de leur père et de sa compagne, passant en revue des années de publications. France Inter fait état d’un « tableau de géolocalisation Instagram des époux Smet de 2012 à 2017 ». Photos de vacances, anniversaires célébrés en France, repas avec des amis dans le Gers, toutes les photos des époux ont été passées en revue pour constituer leur dossier de défense.

Le constat est cruel pour le camp de Laeticia Hallyday. D’après les éléments recueillis par les deux aînés de Johnny Hallyday, lui et sa femme auraient passé 151 jours en 2015, 168 jours en 2016, et les huit derniers mois de 2017 en France.

Les bijoux de la Kardashian

Cette technique d’épluchage de comptes Instagram peut sembler particulière, surtout dans le cadre d’une décision de justice. Mais, malheureusement pour les stars, la démonstration de leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux peut parfois leur causer beaucoup de tort.

Le 3 octobre 2016, la star de la téléréalité (et businesswoman) Kim Kardashian est victime d’un braquage et d’un cambriolage lors de son séjour à la Fashion Week de Paris. Quatre jours auparavant, la femme de Kanye West poste une publication tout en sobriété dans laquelle elle s’affiche avec sa bague de mariage de 20 carats estimée à 4 millions d’euros. Les trois « émojis diamant » qu’elle a inscrits comme légende à sa photo pourraient avoir mis la puce à l’oreille des malfaiteurs…

Les candidats de téléréalité, victimes de leur surexposition

Les starlettes de la téléréalité françaises sont aussi adeptes d’Instagram. Réseau privilégié pour entretenir le lien avec leur communauté (et leur compte en banque grâce aux placements de produits), l’application compte un milliard de membres actifs en 2019. Parmi cette masse de personnes, certains adulent leur célébrité préférée, mais d’autres sont dotés de moins bonnes intentions.

On ne compte plus le nombre de candidats de téléréalité qui ont été victimes de cambriolages, voire d’agressions, notamment à cause de leur surexposition sur les réseaux sociaux. En créant une relation intime avec leurs millions de followers, ils n’hésitent pas à partager leur quotidien, et cela implique de montrer leur appartement, leurs proches, les lieux dans lesquels ils sortent.

Les deux grandes stars de la téléréalité en France sont incontestablement Jessica Thivenin et Thibault Kuro des Marseillais. Le couple compte respectivement 4,1 millions et 3 millions d’abonnés sur Instagram. Il y a plus d’un an, certains fans du couple découvrent leur lieu de résidence et le cauchemar commence. Tentatives de cambriolage, harcèlement nocturne, dégradation de leur boîte aux lettres… Jessica et Thibault vivent un enfer. Les deux amoureux prennent alors une décision radicale, celle de déménager à Dubaï pour ne plus se faire importuner par leurs fans un peu trop collants.

Cambriolages en série

Plus que des adorateurs à l’amour débordant, les stars de la téléréalité sont aussi régulièrement la cible de cambrioleurs. Jazz et Laurent (La Villa des cœurs brisés) sont, eux aussi, un couple phare de la téléréalité française. À eux deux, ils cumulent plus de 3 millions d’abonnés. Il y a un an, les deux tourtereaux (et leur fille de 4 mois à l’époque) ont été violemment agressés. « C’était un braquage à main armée, ma fille de 4 mois a été gazée, j’ai été battu devant ma femme et ma fille, vous imaginez l’effet que ça fait d’être dans l’incapacité d’agir ? » avait expliqué le jeune homme de 24 ans… sur Instagram.

Sarah Fraisou, personnage emblématique du genre de la téléréalité, a elle aussi inscrit son nom sur la liste des célébrités cambriolées. Alors qu’elle partage les moments importants de ses vacances en Thaïlande en janvier 2018, la jeune femme est loin de se douter qu’au même moment, des malfaiteurs se sont infiltrés dans son domicile. Au total, les dégâts sont estimés à 30.000€.