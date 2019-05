François Hollande, Michel Houellebecq et Fanny Ardant invités aux Francofolies — Anthony Harvey/REX/Mathieu Pattier/ISA HARSIN/SIPA

Les Francofolies de La Rochelle, du 11 au 14 juillet 2019, accueilleront cette année – en plus des artistes qui défileront sur scène – François Hollande, Fanny Ardant, Jean Teulé et Michel Houellebecq, ont annoncé mercredi les organisateurs.

"J’ai la mémoire qui chante! » du 11 au 14 juillet pic.twitter.com/hc39PcYlav — Francofolies (@francofolies) May 29, 2019

L’ancien président de la République, l'actrice culte de la scène cinématographique française, l’auteur reconnu de romans et de bandes dessinées, ainsi que le prix Goncourt 2010 seront interrogés successivement chaque après-midi à 17H00.

« Une biographie originale et musicale »

Le format « J’ai la mémoire qui chante » permettra de connaître leur histoire et leur parcours en chansons, à l’occasion d’un entretien inédit. Une « biographie originale et musicale menée en public et en musique par Éric Fottorino et Yann Destal », a-t-on précisé.

Créées en 1985 par Jean-Louis Foulquier, qui en fut le directeur pendant 20 ans, les Francofolies reste le grand rendez-vous estival de la chanson française.

Cette année le festival accueillera notamment Bertrand Belin, Radio Elvis, Angèle, IAM ou encore Lomepal.