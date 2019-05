Bigflo et Oli lors de leur concert au Stadium de Toulouse le 24 mai 2019 — FRED SCHEIBER/SIPA

La vie de rêve… en vrai. Bigflo et Oli ont réalisé un exploit les 24 et 25 mai derniers en se produisant au Stadium de Toulouse. Le dernier artiste à avoir foulé la scène du stade, c’était Michael Jackson en 1992. La joie était donc immense pour les frères toulousains de chanter dans le « petit Wembley » de leur ville natale. Leur public de fans semble leur avoir fait honneur en mettant le feu au stade, comme l’ont montré Bigflo et Oli dimanche soir sur Twitter.

Des invités de prestige pour l’occasion

Les deux rappeurs ont publié une vidéo impressionnante dans laquelle on voit les 30.000 spectateurs du concert brandir leur téléphone portable en l’air, le flash allumé. Sous cette vidéo, Bigflo et Oli écrivent : « C’est l’histoire de deux frères qui rêvaient de remplir le stade de leur ville… Ils l’ont fait 2 fois… 60 000 personnes ! Le week-end le plus important et le plus intense de notre vie. Merci notre Toulouse ».

Pendant plus de deux heures, les deux frères ont enchaîné les tubes tels que Trop tard, Dommage, Alors alors ou encore Gangsta. Qui dit scène prestigieuse dit également invités de marque. Black M et Soprano sont arrivés par surprise pour interpréter le titre C’est que du rap. Mais ce n’est pas tout puisque Jamel Debbouze, Didier Deschamps, Michel Drucker, Gad Elmaleh, et Will Smith sont apparus dans une vidéo diffusée sur les écrans géants du stade. Une belle surprise pour les 60.000 fans venus assister à ces deux représentations grandioses.