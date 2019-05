Image extraite du film «Parasite» de Bong Joon-ho. — The Jokers / Les Bookmakers

Il ne faudra pas attendre très longtemps pour découvrir la Palme d’or 2019 sur les écrans français puisque Parasite, le film de Bong Joon-ho, sortira le 5 juin. Les plus impatients et ceux qui redoutent de se faire spoiler peuvent d’ores et déjà réserver leur soirée du mardi 28 mai puisque des avant-premières sont organisées un peu partout en France.

Une douzaine de salles parisiennes (UGC Ciné-cité Les Halles, MK2 Bibliothèque, Gaumont Opéra premier…) sont concernées mais les Parigots n’auront pas l’exclusivité. Des projections sont également prévues à Bordeaux (UGC Ciné-cité), Clermont-Ferrand (Les Ambiances), Marseille (Pathé Madeleine) ou encore Rennes (Gaumont) et cette liste n’est pas exhaustive.

Le Grand prix du jury, Atlantique de Mati Diop, n’a pas encore de date de sortie en France. Mais si vous lisez cet article dans les temps, vous pourrez le découvrir ce dimanche soir à Paris (Gaumont Opéra), Lyon (Pathé Bellecour), Toulouse (Gaumont Wilson), Nantes (Gaumont) et Rennes (Gaumont). Vite, vite, vite, les séances sont à 19h30 !

Lyonnais chanceux

Pas de date de sortie annoncée non plus pour Les Misérables de Ladj Ly qui a décroché le Prix du jury. Bacurau, de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, qui a obtenu la même distinction, sera à l’affiche en France dès le 25 septembre, mais le public lyonnais pourra le découvrir ce lundi à 21h au Lumière Terreaux.

Le sublime Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma sera l’un des événements de la rentrée cinéma – il sortira le 18 septembre. Là encore, les cinéphiles de Lyon ont de la chance puisqu’une projection du film est annoncée le 8 juin au Comoedia. Les Nantais ont de quoi se réjouir également puisqu’ils pourront eux aussi le voir le 11 juin au Katorza.

On ignore quand sortira It Must Be Heaven d’Elia Suleiman mais on sait qu’il sera projeté le 6 juin au Lumière Terreaux de Lyon. Idem pour la Caméra d’or – prix décerné au meilleur premier film – qui n’a pas encore de date de sortie mais Nuestras Madres de César Diaz aura droit à une séance à la Cinémathèque de Paris le 8 juin.

Si on devra attendre encore un peu avant de voir Emily Beecham, prix d’interprétation féminine pour Little Joe, Douleur et Gloire de Pedro Almodóvar, pour lequel Antonio Banderas a reçu le prix d’interprétation masculine, est arrivé sur nos écrans le 17 mai et vous n’avez sans doute pas attendu cet article pour aller le voir. Le jeune Ahmed, prix de la mise en scène pour les frères Dardenne, est quant à lui visible depuis le 22 mai. Rendez-vous dans les salles !