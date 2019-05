L'affiche de l'exposition Jack Kirby (1917-1994) et la galaxie des super héros à Cherbourg. — DC Comics

Une exposition dédiée à Jack Kirby se déroule du 25 mai au 1er septembre au musée Thomas Henry de Cherbourg.

Jack Kirby est notamment le créateur graphique de Captain America, Thor ou Black Panther.

Plus de 200 pièces, dont de nombreux originaux, y retracent le parcours et l’influence de ce dessinateur phare de la bande dessinée américaine.

Les Avengers et les X-Men n’existeraient pas sans lui. Jack Kirby, dessinateur phare de la bande dessinée américaine, est le sujet d’une exposition au musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin, du 25 mai au 1er septembre 2019.

L’exposition Jack Kirby. La galaxie des super héros présente près de 150 originaux – planches, esquisses et illustration pleine page – ainsi qu’une cinquantaine de pièces de collection, « pour la plupart issues de collections privées ». « Pour mieux comprendre l’influence du « style Kirby » qui a imprégné l’inconscient collectif des lecteurs mais aussi des professionnels, l’exposition s’attachera à mettre en lumière les apports artistiques du King of Comics et des auteurs associés à ses créations », explique le musée dans un communiqué de presse. L’exposition doit aussi explorer « les relations qui l’unissent aux artistes de son époque, qu’ils soient co-auteurs ou collaborateurs ».

Oeuvre prolifique

Né en 1917 et décédé en 1994, Jack Kirby est connu pour une oeuvre prolifique chez l’éditeur Marvel, seul ou tandem, avec des grands noms du comics comme Joe Simon, Stan Lee, Neal Adams ou Steve Ditko. Il est ainsi le créateur graphique de personnage comme Captain America, Iron-Man, Hulk, Black Panther ou les Quatre Fantastiques. Il travaille aussi dans les années 1970 pour la maison rivale, DC Comics, où il crée le grand méchant Darkseid et la saga du Quatrième Monde. Son travail esthétique et de narration a influencé nombre de ses successeurs, et est encore célébré par les créateurs et créatrices de comics.

La biennale du 9e Art de Cherbourg a été lancée en 2002, avec une exposition sur Enki Bilal, et a notamment mis à l’honneur André Juillard, Moebius et Hugo Pratt. Avec Jack Kirby, elle poursuit un cycle commencé en 2017 sur la bande dessinée américaine.