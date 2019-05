Son «Nom de Zeus !» avait marqué toute une génération. Le comédien Pierre Hatet, connu comme la voix française du «Doc» de la trilogie Retour vers le futur et du «Joker» dans Batman s'est éteint hier à Paris à 89 ans, selon son entourage.

Nom de Zeus, Marty ! Le comédien Pierre Hatet n'est plus.

Il était la magnifique voix française du Joker dans les séries d'animation / télévisées et les jeux vidéos de Batman. Et surtout celle de Doc / Christopher Lloyd dans "Retour vers le futur" ❤️

