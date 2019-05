Le Louvre, de nuit, célébrait l'ouverture du Louvre Abu Dhabi le 8 novembre 2017 — ISA HARSIN/SIPA

Plus de deux millions de visiteurs se sont rendus au musée, en France, samedi soir dans le cadre de la 15e édition de la Nuit européenne des musées, selon le bilan du ministère de la Culture. Quelque 1.300 lieux en France, et environ 3.000 en Europe, participaient à cette opération consistant à ouvrir gratuitement les portes des musées en soirée et pour certains à proposer des animations spéciales : escape games, concerts, lectures, performances scolaires… L’an dernier, déjà, la Nuit avait attiré deux millions de curieux.

Le Louvre a accueilli 16.000 visiteurs nocturnes

Le ministre de la Culture Franck Riester s’est félicité dans un communiqué de ce succès renouvelé, qui « témoigne de l’engouement des publics pour la richesse des collections ». Parmi les fréquentations notables relevées par le ministère, le Louvre a accueilli plus de 16.000 visiteurs, le musée du Quai Branly près de 11.000, le Muséum d’histoire naturelle près de 9.000, Orsay plus de 8.000 et le Centre Pompidou près de 8.000.

En régions, le musée de Confluences de Lyon (près de 7.000), le musée du Louvre-Lens (près de 8.000) ou le musée des Augustins à Toulouse (plus de 7.000) ont aussi attiré les curieux.