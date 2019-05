«Océan», une série documentaire sur une année de transition «FtoM» — France tv slash / High Sea Productions

Semaine du 19 au 24 mai 2019

Un « Océan » d’émotions sur France tv slash

Le site France tv slash nous avait déjà gâtés avec Clit Revolution, et il récidive avec une nouvelle série documentaire essentielle, Océan, sur le parcours d’un homme trans. Océan, le public le connaissait déjà sous le nom d’Océanerosemarie, icône lesbienne et comédienne sur scène, avec son spectacle La Lesbienne invisible, et au cinéma, avec son film Embrasse-moi ! En mai 2018, Océan fait son coming out trans et décide de changer de genre, et la série le suit depuis, à travers les étapes physiques, psychologiques et sentimentales. Un portrait puissant, émouvant et nécessaire.

Annonce à la famille, premières injections de testostérone ratées...

C'est le début de la transition FtoM (femme vers homme); vers l'Océan.



La série documentaire Océan est désormais disponible : https://t.co/tVAfRTFsJ9 pic.twitter.com/ioh53f5IZN — francetv slash (@francetvslash) May 5, 2019

« Un week-end à Napa » avec Amy Poehler et ses meilleures amies

Actrice chouchou de tous les fans de séries grâce à Parks and Recreation, et son rôle de Leslie Knope, Amy Poehler a eu moins de chance au cinéma, ou alors comme doubleuse (Vice Versa). Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, elle a décidé de faire son premier film Un week-end à Napa, pour Netflix, et avec ses meilleures amies du Saturday Night Live : Rachel Dratch, Maya Rudolph, Tina Fey, Paula Pell, Ana Gasteyer… Elles se retrouvent pour fêter les 50 ans de l’une d’elles à Napa, mais leur week-end bien planifié et bien arrosé tourne vite au vinaigre. Pour le plus grand plaisir du spectateur.

Les aventures (audio) de Tintin sur France Culture

Tintin fête ses 90 ans cette année, et si vous connaissez par cœur les albums de Hergé ainsi que la série animée des années 90, France Culture a réservé un beau cadeau aux tintinophiles. Radio France a en effet adapté trois aventures emblématiques du reporter à houppette en feuilletons radiophoniques de cinq épisodes : Le Lotus bleu, Les 7 boules de cristal et Le Temple du soleil. Réalisées en partenariat avec la Comédie-Française et l’Orchestre national de France, ces adaptations sont de petites merveilles, des quasi redécouvertes de l’univers du plus célèbre des héros de BD.

Les aventures de @Tintin continuent sur France Culture...avec Le Temple du soleil du 22 au 26 avril à 20h30.

🎧 Vous pourrez retrouver en podcast Le Lotus bleu, Les 7 Boules de cristal et le Temple du soleil.

Avec @ComedieFr @nationaldefce et Moulinsart https://t.co/54z52wb7Ai pic.twitter.com/VSsqYvPi2Z — France Culture (@franceculture) April 21, 2019

Les contes des quatre d’Eric Rohmer sur Arte.tv

Depuis le début de l’année, Arte consacre une partie de son antenne à Eric Rohmer, « le cinéaste des âmes humaines » et réalisateur de chefs d’oeuvre comme Pauline à la plage et bien sûr les quatre Contes d’hiver, d’été, d’automne et de printemps. Il est possible de revoir sur Arte.tv ces bijoux à la fois légers et profonds, bavards et philosophiques, avec en complément plusieurs courts-métrages et éclairages made in Short Cuts et Blow up.